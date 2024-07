In Flappy Birdle, il giocatore deve sia inserire le lettere nella casella vuota sia controllare il volo dell'uccello in modo che non tocchi il suolo. Indovina correttamente la parola misteriosa in 6 tentativi. Questo è un gioco che combina il genere dei giochi Wordle e il popolare gioco Flappy Bird, che richiede capacità di pensiero combinate con agilità nel funzionamento. Flappy Birdle ha un livello di difficoltà più elevato rispetto ad altri giochi Wordle perché devi pensare intensamente per indovinare la parola e prestare attenzione all'equilibrio dell'uccello. Pertanto, i giocatori non avranno molto tempo per pensare e creare un vocabolario rispetto ad altri giochi Wordle. Il trucco per superare questo gioco è quando vedi l'uccello cadere gradualmente a terra o non mantenere l'equilibrio, premere una lettera. Ma il numero massimo di tentativi in ​​questo gioco è limitato a 6 volte, quindi mentre l'uccello continua a mantenere l'equilibrio, pensa rapidamente alla parola che deve essere riempita nella casella vuota. Inoltre, Flappy Birdle ha ancora lo stesso gameplay degli altri giochi Wordle. Quando inserisci una parola intera di 5 lettere, il colore di ciascuna casella di parole cambierà in base al suo livello di precisione. Le lettere verdi sono lettere presenti nella parola e nella posizione corretta. Le lettere gialle sono lettere presenti nella parola ma situate in una posizione diversa nella parola. Le lettere grigie non compaiono nella parola. Cambia la tua scelta nelle prossime ipotesi e prova a pensare attentamente in modo da poter indovinare correttamente con il minor numero di tentativi possibile.

