Find Words

Trova parole è un divertente puzzle game con 750 livelli, i giocatori dovranno dimostrare la loro ricca conoscenza del vocabolario per trovare parole significative. Quando si inizia a giocare a Trova parole, l'alfabeto viene disposto in modo casuale. I giocatori devono trovare lettere vicine tra loro e combinarle in una parola significativa. Devi solo fare clic sulla prima lettera e trascinarla sull'ultima lettera per formare una parola completa. In ogni livello dovrai trovare il numero corrispondente di parole. Inizierai a giocare al livello 1 con 5 parole da trovare. Osservare attentamente per trovarli. Fai una scelta solida e limita gli errori.

Sito web:connectionsgame.io

