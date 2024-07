Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Draw And Pass su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In Draw And Pass, i giocatori dovranno disegnare i dettagli mancanti per completare i puzzle di immagini. Stimola la tua creatività con immagini interessanti. Draw And Pass fornisce ai giocatori un totale di più di 50 immagini diverse. Si tratta di foto molto vicine a persone nella vita quotidiana come cibo, animali, ecc. Ma non sono complete, devi completarle disegnando i dettagli mancanti nella cornice. Immagine. Espandi la tua creatività e completa le parti mancanti per superare i livelli. Puoi utilizzare il pulsante suggerimento in alto a destra sullo schermo. Metti alla prova la tua immaginazione.

Sito web:connectionsgame.io

