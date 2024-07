Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Dirdle su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Trova una parola misteriosa di 5 lettere in Dirdle con un massimo di 6 tentativi. Metti alla prova la tua capacità di pensiero, intelligenza e vocabolario attraverso questo gioco. Dirdle è un avvincente gioco di cruciverba che richiederà ai giocatori di utilizzare molte conoscenze per decodificare la parola misteriosa. I giocatori devono avere un vocabolario ricco, o almeno conoscere il vocabolario inglese di base per poter giocare a questo gioco. Inoltre, i giocatori dovranno pensare a trovare la risposta in base ai suggerimenti forniti. Questi sono semplicemente cambiamenti di colore, ma hanno a che fare con l'esatto livello della parola misteriosa. Le lettere verdi sono lettere corrette. La lettera gialla è nella posizione sbagliata e le restanti lettere non vengono visualizzate. Cambiamolo di nuovo. Ti auguro buona fortuna e decodificali rapidamente.

Sito web:connectionsgame.io

