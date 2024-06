Counter-Strike GO Puoi, senza esagerare, essere definito uno degli sparatutto online più popolari. Ogni giorno, secondo le statistiche del negozio di giochi Steam in CS: GO, giocano circa 500-700mila persone. Vale la pena notare che questa cifra non è stata conservata per diversi anni. Tuttavia, i veri "vecchi" » ricordano che l'intera epopea è iniziata con il classico e famoso Counter-Strike 1.6. Molti giovani giocatori non ne hanno nemmeno sentito parlare, ma la versione online 1.6 sopravvive, perché come sai il classico non invecchia.

Sito web:play-cs.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a CS Online. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.