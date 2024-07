Metti alla prova la tua capacità di calcolo rapido fornendo la risposta corretta al calcolo in Correct Math entro 3 secondi. Clicca su 1 delle 3 opzioni disponibili. Correct Math è un avvincente puzzle game in cui i giocatori dovranno dimostrare il loro pensiero e la loro intelligenza per trovare le risposte corrette a determinati calcoli. Il giocatore avrà 3 secondi per scegliere 1 delle 3 risposte che saranno il risultato corretto per il calcolo dato. Se rispondi correttamente entro il tempo assegnato, il gioco passerà automaticamente al calcolo successivo. Ma se rispondi in modo errato o non dai una risposta entro 3 secondi, il sistema darà automaticamente la risposta corretta visualizzata in verde e lampeggiante, quindi il gioco finirà.

