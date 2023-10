Cookie Run: Kingdom - Kingdom Builder & Battle RPG è un gioco di ruolo sviluppato da Devsisters Corporation e now.gg ti consente di giocare online nel tuo browser. Ci sono molti altri giochi online interessanti che puoi esplorare qui. Gioca a Cookie Run: Kingdom – Kingdom Builder e Battle RPG online gratuitamente con il cloud mobile now.gg. Bentornati nel Cookie Kingdom in Cookie Run: Kingdom di Devsisters, l'adorabile gioco di ruolo strategico ambientato nell'universo di Cookie Run. Ora che GingerBrave è sfuggito al forno della strega malvagia, è tempo per lui di costruire una squadra di Cookies e intraprendere una missione per ricostruire il caduto Cookie Kingdom. Scopri la verità dietro la caduta del Regno e riunisci una squadra composta dai Cookies più potenti del Regno per sconfiggere le forze oscure che vogliono impedire a GingerBrave di compiere il suo destino. Costruisci il tuo regno dei biscotti con splendide decorazioni e deliziose prelibatezze. Aggiungi parchi, falegnamerie, fabbriche e molto altro. Riporta la gloria al Cookie Kingdom nel più dolce gioco di ruolo avventuroso in circolazione!

