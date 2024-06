Connections Game è un intrigante gioco di puzzle in cui riorganizzi 16 parole in gruppi di quattro. Per completare il puzzle, i giocatori devono scoprire la connessione tra determinate parole. Attenzione, però; ci sono parole dai molteplici significati che possono gettarti nella confusione! Dopo aver scelto quattro parole, i giocatori possono verificare se rientrano tutte in un gruppo, comunemente denominato “categoria”. Le categorie possono apparire in varie forme, da un gruppo di animali lenti ai palindromi (parole che possono essere scritte in avanti e all'indietro allo stesso modo, come "kayak" e "radar"). Dovrai mobilitare ogni grammo del tuo cervello per completare il gioco delle connessioni! Ogni giorno, un nuovissimo puzzle viene reso disponibile online, rendendo Connections Game un ottimo modo per iniziare la giornata (o per terminare la giornata, nel caso in cui sei mattiniero e ti svegli prima che il gioco venga aggiornato). Se uno non basta, puoi giocare a giochi illimitati e affinare le tue abilità insieme al puzzle del giorno!

Sito web:connectionsgame.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Connections Game. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.