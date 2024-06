Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Chrono su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Chrono è un gioco Wordle che richiede che il giocatore sia informato sugli eventi storici. È necessario sapere esattamente quando sono accaduti quegli eventi per inserirli in un ordine cronologico logico. Se non ne conosci il momento esatto, avrai più difficoltà, ma puoi comunque giocare e riorganizzarlo nell'ordine corretto in base al tuo pensiero per riordinarli.

Sito web:connectionsgame.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Chrono. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.