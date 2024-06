Gioca al tuo gioco CATAN preferito sempre e ovunque: il gioco da tavolo originale, il gioco di carte, le espansioni e "CATAN – Rise of the Inkas", tutto in un'unica app! Dopo un lungo viaggio di grandi privazioni, le tue navi hanno finalmente raggiunto la costa di un'isola inesplorata. Ma anche altri esploratori sono sbarcati su Catan: la corsa per colonizzare l'isola è iniziata! Costruisci strade e città, commercia abilmente e diventa Lord o Lady of Catan! Parti per un viaggio nell'universo di Catan e competi in emozionanti duelli contro giocatori di tutto il mondo. Il classico gioco da tavolo e il gioco di carte Catan portano una vera sensazione da tavolo sul tuo schermo! Gioca con il tuo account Catan Universe sul dispositivo che preferisci: puoi utilizzare il tuo login su numerose piattaforme desktop e mobili! Entra a far parte dell'enorme comunità mondiale di Catan e competi contro giocatori di tutto il mondo e su tutte le piattaforme supportate. Il gioco da tavolo: Gioca al gioco da tavolo base in modalità multiplayer! Unisciti a due dei tuoi amici per un massimo di tre giocatori e affronta tutte le sfide in “Arrivo su Catan”. Rendi le cose ancora più emozionanti sbloccando il gioco base completo; le espansioni “Cities & Knights” e “Seafarers”, ciascuna per un massimo di sei giocatori. Lo speciale pacchetto scenari contenente gli scenari “Terra incantata” e “Il Grande Canale” aggiunge ancora più varietà ai tuoi giochi. L'edizione del gioco "Rise of the Inkas" è un'altra sfida entusiasmante per te, poiché i tuoi insediamenti sono condannati nel loro periodo di massimo splendore. La giungla inghiotte i segni della civiltà umana e i tuoi avversari coglieranno l'occasione per costruire il loro insediamento nel luogo che desiderano. Il gioco delle carte: Gioca gratuitamente online al gioco introduttivo del popolare gioco di carte per 2 giocatori "Catan - The Duel" o padroneggia il gioco gratuito "Arrival on Catan", per sbloccare permanentemente la modalità giocatore singolo contro l'IA. Ottieni il gioco di carte completo come acquisto in-game per giocare con tre diversi set di temi contro amici, altri fan amici o diversi avversari IA e immergerti nella vivace vita di Catan. Caratteristiche: - Commercia – costruisci – colonizza – Diventa Lord of Catan! - Gioca su tutti i tuoi dispositivi con un unico account. - Fedele alla versione originale del gioco da tavolo “Catan”, così come al gioco di carte “Catan – The Duel” (aka “Rivals for Catan”) - Progetta il tuo avatar. - Chatta con altri giocatori e forma gilde. - Partecipa alle stagioni e vinci fantastici premi. - Gioca per ottenere numerosi risultati e sbloccare premi. - Ottieni espansioni e modalità di gioco aggiuntive come acquisti in-game. - Inizia molto facilmente con il tutorial completo. Contenuti gratuiti: - Partite gratuite del gioco base contro altri due giocatori umani - Partite gratuite del gioco introduttivo Catan – Il duello contro un giocatore umano - "Arrivo su Catan": supera le sfide in tutte le aree del gioco per ottenere più soli rossi di Catan. - Puoi usare i soli Catan per giocare contro il computer. I tuoi soli gialli si ricaricano da soli.

Sito web:catanuniverse.com

