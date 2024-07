Casual Crossword è un divertente gioco casual in cui i giocatori dovranno decodificare parole misteriose per riempire gli spazi vuoti in base a determinati indizi. In Casual Crossword, i giocatori dovranno riempire le caselle vuote con le lettere appropriate. Il lato destro del tabellone vuoto sarà diviso in due parti di suggerimento, rivelando rispettivamente le file di lettere orizzontali e verticali nel gioco. Le celle vuote sono numerate e in corrispondenza ad esse ci sono suggerimenti sulla destra. Pensa attentamente per dare la risposta corretta. Decodifica parole misteriose con la tua intelligenza.

Sito web:connectionsgame.io

