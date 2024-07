Brain Workout è un divertente puzzle game in cui i giocatori dovranno usare il loro pensiero matematico per completare calcoli di base. In Brain Workout, i giocatori dovranno applicare le conoscenze matematiche per eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. Il gioco fornirà esempi di calcoli incompleti, dovrai trovare il numero mancante per completare il calcolo. Questo sarà il modo più veloce per apprendere e mettere in pratica la tua capacità di calcolare in modo accurato e rapido.

