In Brain Puzzle Out, i giocatori dovranno dimostrare la propria intelligenza e agilità nel pensiero computazionale per combinare i numeri in un dato risultato. Brain Puzzle Out è un puzzle game a tema matematico, in cui i giocatori combineranno i numeri sommandoli per formare un dato numero. Vengono forniti molti calcoli, devi fare una scelta rapida prima che finisca il tempo. Quando selezioni ciascuna casella numerica, il totale verrà visualizzato in basso. Sopra è riportato il risultato finale esatto. Calcola rapidamente e pensa attentamente per effettuare il calcolo corretto.

