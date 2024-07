Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Blurdle su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In Blurdle, i giocatori avranno 8 opportunità per decodificare la parola misteriosa in base ai suggerimenti forniti. Queste sono parole contenenti quattro o cinque lettere. Blurdle ha un livello di difficoltà più elevato rispetto ad altri giochi Wordle. Pertanto, i giocatori avranno più tentativi. Inoltre, puoi scegliere la difficoltà del gioco scegliendo la lunghezza della parola misteriosa. I giocatori devono utilizzare gli indizi forniti dopo ogni tentativo per conoscere la parola esatta da cercare nelle ipotesi successive. Questo gioco è adatto a coloro che sono bravi a pensare e amano ragionare. Questo è anche un modo interessante per imparare ed espandere il tuo vocabolario.

Sito web:connectionsgame.io

