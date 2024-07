Animals Word Search fornisce ai giocatori un determinato vocabolario, quindi osserva attentamente per trovarli nella disordinata tabella delle parole. In Animals Word Search, appare un alfabeto con molte lettere disposte in modo casuale. Sul lato destro ci sono le parole che devi trovare in quella tabella. Osserva attentamente e poi trovali trascinando il mouse dalla prima lettera all'ultima lettera della parola. Di solito si trova sulla stessa fila orizzontale, verticale o diagonale. Non dare per scontato che la prima lettera della parola sia in alto, perché può essere disposta in ordine inverso. Quando completi una lettera, la parola corrispondente a destra verrà barrata. Questo gioco è stato creato con lo scopo di aiutare i giocatori ad aumentare la loro capacità di osservazione e conoscere più vocaboli.

