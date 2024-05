Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Zensors su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

AI di base per decisioni mission-critical. Un unico modello di AI per comprendere gli spazi, monitorare i processi di servizio, prevedere con precisione e garantire l’efficienza. Gli Zensor convertiranno ogni telecamera del tuo edificio in un supersensore alimentato dall'intelligenza artificiale. La piattaforma AI lo fa collegandosi alle telecamere esistenti e può monitorare uno spazio per monitorare più flussi di lavoro relativi alla gestione della capacità, al personale, alla pulizia, all'esperienza del cliente e al monitoraggio delle risorse aziendali. L'intelligenza artificiale apprende modelli di attività per semplificare la gestione delle strutture o i processi aziendali e fornisce avvisi di anomalie in tempo reale, previsioni e analisi dettagliate dei dati.

