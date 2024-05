Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Zenput su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Zenput fa ora parte di Crunchtime, il software leader per la gestione delle operazioni per marchi di ristoranti con più unità e operatori della ristorazione. Zenput è una piattaforma di esecuzione delle operazioni utilizzata da marchi come Chipotle, Domino's e Sweetgreen per automatizzare il modo in cui le procedure operative, i protocolli di salute pubblica e sicurezza alimentare e altre iniziative chiave vengono implementate e applicate.

Sito web: zenput.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Zenput. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.