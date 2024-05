Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Zego su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Zego è una società di automazione della gestione immobiliare che semplifica i flussi di lavoro ingombranti ma critici per manager e associazioni. La nostra piattaforma moderna accelera la crescita della NOI e mitiga i rischi, aiutando i clienti a scalare le risorse, creare fiducia e prendere decisioni supportate dai dati. Dalla gestione dei pagamenti e dei servizi pubblici al coinvolgimento dei residenti, i flussi di lavoro automatizzati di Zego si integrano perfettamente con i principali sistemi di gestione immobiliare fornendo agli utenti informazioni accurate e in tempo reale a portata di mano. Fin dalla sua nascita nel 2003, Zego (una società di pagamenti globali) si è evoluta da fornitore leader di pagamenti a piattaforma completa di automazione della gestione della proprietà. Con più di 350 dipendenti, Zego serve 7.000 società immobiliari residenziali e oltre 15 milioni di unità a livello nazionale. Scopri di più su ciò che rende Zego una delle migliori piattaforme di automazione del flusso di lavoro per la gestione immobiliare su gozego.com.

Sito web: gozego.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Zego. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.