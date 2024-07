Yesil Health è un assistente sanitario basato sull'intelligenza artificiale progettato per fornire soluzioni personalizzate e basate sull'evidenza alle domande sulla salute degli utenti. Copre una gamma di esigenze tra cui consulenze sanitarie, consigli nutrizionali, interpretazione dei risultati di laboratorio, esercizio fisico e coaching mentale. Progettato per apprendere e adattarsi al profilo di salute di un individuo, Yesil Health offre soluzioni basate sulle più recenti ricerche e linee guida mediche. Funzionalità come il "PDF sanitario analizzato" consentono agli utenti di caricare documenti medici, che vengono poi analizzati dall'intelligenza artificiale per fornire spiegazioni chiare e comprensibili in un linguaggio semplice. Ha inoltre dimostrato una comprensione avanzata dei dati sanitari, garantendo che all’utente vengano fornite informazioni affidabili. Le aree di applicazione spaziano dai sintomi comuni e dai consigli dietetici alla salute delle donne e alle condizioni croniche. Sebbene si tratti di uno strumento avanzato nell’intelligenza artificiale sanitaria, è importante notare che Yesil Health consiglia a un operatore sanitario di interpretare l’output dell’intelligenza artificiale e di utilizzarlo individualmente come strumento supplementare. Yesil Health è un prodotto di Yesil Science, un'azienda tecnologica specializzata in soluzioni per la salute e il benessere.

Sito web: yesilhealth.com

