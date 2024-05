YesBackup ti consente di accedere ai file di backup mentre sei in movimento utilizzando il tuo dispositivo Android. Sfoglia e condividi foto e documenti, riproduci in streaming la tua musica, sincronizza i tuoi file e guarda i tuoi video ovunque e in qualsiasi momento connesso alla rete wireless o 3G. Oltre a tutte queste fantastiche funzionalità, puoi scrivere appunti istantaneamente, disegnare scarabocchi in movimento e scattare foto tramite l'app. Carica le tue foto direttamente nella cartella di sincronizzazione YesBackup o pubblicale direttamente su Facebook o Twitter e condividile con tutti i tuoi amici. L'applicazione YesBackup mette i tuoi file e le tue foto a portata di mano ogni volta che ne hai bisogno. Che si tratti di una presentazione di lavoro o di mostrare foto ai tuoi cari, non restare mai più senza un documento! Se non disponi di un account YesBackup, registrati facilmente all'interno dell'applicazione e sfrutta il nostro spazio di archiviazione di prova gratuito. Per ottenere il meglio da YesBackup, scarica l'applicazione desktop sul tuo PC o Mac e fai il backup automatico dei tuoi file, con YesBackup non dovrai mai più preoccuparti.

Sito web: yesbackup.com

