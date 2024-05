Xserver (エックスサーバー) è un'importante società di web hosting giapponese che fornisce una gamma completa di servizi di hosting, registrazione di domini e soluzioni correlate. Si rivolge a privati, aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni, offrendo pacchetti di hosting affidabili e ricchi di funzionalità per soddisfare le diverse esigenze. * Web Hosting: Xserver offre vari piani di web hosting, tra cui hosting condiviso, hosting VPS (Virtual Private Server) e hosting di server dedicati. Questi piani sono progettati per soddisfare diversi livelli di traffico del sito Web, requisiti di risorse e capacità tecniche. * Registrazione del dominio: la piattaforma consente agli utenti di registrare e gestire nomi di dominio, offrendo un'ampia selezione di estensioni di dominio (.com, .jp, .net, .org, ecc.) e strumenti di gestione del dominio per aiutare gli utenti a proteggere la propria identità online. * Costruttore di siti web: Xserver fornisce un costruttore di siti web facile da usare che consente agli utenti di creare siti Web dall'aspetto professionale senza bisogno di competenze tecniche avanzate. Il builder include modelli personalizzabili, funzionalità di trascinamento della selezione e strumenti SEO integrati. * Hosting WordPress: Xserver offre piani di hosting specializzati ottimizzati per i siti Web WordPress, fornendo funzionalità come l'installazione di WordPress con un clic, aggiornamenti automatici e misure di sicurezza avanzate su misura per la piattaforma WordPress. * Soluzioni di e-commerce: Xserver offre pacchetti di hosting di e-commerce e integrazione con piattaforme di e-commerce popolari come WooCommerce e Magento, consentendo agli utenti di creare e gestire facilmente negozi online. * Hosting e-mail: la piattaforma fornisce servizi di hosting e-mail con indirizzi e-mail personalizzabili, protezione anti-spam e accesso alla webmail, consentendo agli utenti di comunicare in modo efficace con clienti e parti interessate. * Certificati SSL: Xserver offre certificati SSL per proteggere i siti Web e proteggere i dati sensibili trasmessi su Internet. I certificati SSL aiutano a creare fiducia con i visitatori del sito web e a migliorare il posizionamento nei motori di ricerca. * Assistenza clienti: Xserver offre assistenza clienti in giapponese, fornendo assistenza e supporto tecnico agli utenti tramite telefono, e-mail e chat dal vivo. Forniscono inoltre documentazione, tutorial e articoli della knowledge base per aiutare gli utenti a risolvere i problemi e ottenere ulteriori informazioni sugli argomenti relativi all'hosting. Xserver è un fornitore di web hosting affidabile e affidabile in Giappone, che offre un'ampia gamma di servizi e soluzioni di hosting per aiutare individui e aziende a stabilire e mantenere una forte presenza online.

Sito web: xserver.ne.jp

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Xserver. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.