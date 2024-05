WP ERP nasce da un'idea di weDevs, un team di sviluppatori, pensatori, personale di supporto ed esperti di marketing WordPress. L'azienda è nata come piattaforma blog nel dicembre 2008. All'epoca sviluppavamo plugin WordPress, scrivevamo tutorial di sviluppo e articoli personalizzati relativi a PHP e altro ancora da un sottodominio. Nel maggio 2012, la nostra azienda è stata rilanciata come una piccola startup di sviluppo web con rinnovata fiducia e una visione più forte. Il nostro obiettivo principale è fornire applicazioni PHP personalizzate scalabili e di alta qualità utilizzando WordPress a un prezzo competitivo. Il nostro obiettivo è fornire plugin e temi arricchiti con le ultime tendenze di sviluppo e le migliori pratiche. Amiamo la semplicità e l'intuitività, quindi tutti i nostri plugin sono progettati per essere frontend. WP ERP è la soluzione aziendale pioniera nel settore WordPress. Abbiamo iniziato a lavorare su WP ERP nel 2015 e abbiamo rilasciato la prima versione beta nel 2016. A quel tempo WordPress non aveva plugin che coprissero tutti gli aspetti di un business e permettessero alle aziende di gestire tutto da sole da un'unica soluzione. Il nostro obiettivo fin dall'inizio è stato quello di rendere WP ERP la soluzione unica per i proprietari di piccole imprese per gestire tutte le loro esigenze da un'unica piattaforma. WP ERP, quindi, aggiunge valore nei seguenti modi: --> È abbastanza facile da usare e sostenere per gli utenti, --> Dà ai proprietari il controllo sulle operazioni, --> È autogestibile. Ora siamo una famiglia di 27 plugin gratuiti e 50 premium e oltre 8000 installazioni attive di WP ERP. Siamo anche una famiglia di oltre 70 membri dedicati che pianificano, sviluppano e coltivano prodotti e contenuti di alta qualità incentrati sul cliente. Consideriamo attentamente le preferenze e le esigenze degli utenti durante la creazione dei nostri plug-in e contenuti. Un team di supporto dedicato assiste gli utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e si prende cura dei loro problemi.

Sito web: wperp.com

