Alternative - Workplace

LoopUp

loopup.com

LoopUp è una soluzione premium per teleconferenze che semplifica l'organizzazione di riunioni remote di alta qualità, fornendo al contempo la sicurezza necessaria agli utenti aziendali. Non è richiesta alcuna formazione. Più di 7.000 aziende in tutto il mondo si affidano a LoopUp per le loro importa...