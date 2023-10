WorkFlowy è un semplice schema basato sul web creato da Mike Turitzin e Jesse Patel in un campo di avvio di Y Combinator. L'idea di Workflowy è nata dalla precedente esperienza lavorativa di Patel nella gestione dei progetti e dalla sua frustrazione per la mancanza di strumenti utili. La caratteristica centrale dell'app è un elenco nidificato basato su testo. Scrivendo su The Guardian, la scrittrice Emma Donoghue ha osservato che questo aspetto del software le consente di catturare e organizzare "idee vaganti". L'app funziona secondo un modello di business freemium e la sua semplice interfaccia simile a un elenco è stata descritta come "ordinata". ." da PC World nel 2013 e "minimalista ed elegante" da The Atlantic nel 2016. Dal suo lancio Workflowy ha sviluppato quello che Geek Wire descrive come "un seguito di culto".

Sito web: workflowy.com

