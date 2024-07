Wordscope è uno strumento AI completo progettato per semplificare il processo di traduzione dei documenti. Offre un ampio portafoglio di funzionalità per garantire qualità e coerenza tra le traduzioni. Lo strumento utilizza la traduzione automatica neurale per migliorare la produttività. Wordscope consente l'archiviazione e il riutilizzo delle traduzioni con memorie di traduzione private, prevenendo la ridondanza. Un database terminologico inclusivo aiuta a mantenere la coerenza tra diversi tipi di contenuti e media. Lo strumento beneficia anche di memorie di traduzione pubbliche, che consentono l'utilizzo di traduzioni da siti Web multilingue ufficiali. Altre caratteristiche includono uno strumento di revisione comparativa per garantire la fedeltà al testo originale, strumenti di controllo qualità per il rilevamento degli errori ed elenchi di sinonimi per migliorare lo stile. Consente la condivisione del progetto tra più traduttori, offrendo versatilità per lavori su larga scala. Lo strumento supporta un'ampia selezione di lingue. Oltre alle sue capacità tecniche, Wordscope è progettato per l'accessibilità remota, consentendo traduzioni da qualsiasi luogo su MAC o PC. Nel complesso, Wordscope funge da soluzione all-in-one per traduttori professionisti, con l'obiettivo di aumentare la produttività e le entrate.

Sito web: pro.wordscope.com

