WordPress.com è una piattaforma per l'autopubblicazione popolare per blog e altri lavori. È di proprietà e gestito da Automattic, Inc. Viene eseguito su una versione modificata di WordPress. Questo sito Web fornisce hosting di blog gratuito per gli utenti registrati ed è supportato finanziariamente tramite aggiornamenti a pagamento, servizi "VIP" e pubblicità.

Sito web: wordpress.com

