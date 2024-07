Wonderslide è un creatore di presentazioni basato sull'intelligenza artificiale che offre un modo semplice e veloce per progettare presentazioni straordinarie. Con Wonderslide, gli utenti possono caricare le loro bozze di diapositive e il designer AI, alimentato da una rete neurale, trova rapidamente il design perfetto per la loro presentazione. La presentazione finita è pronta per il download in pochi secondi. Una delle caratteristiche principali di Wonderslide è la facilità di apportare modifiche al design o alla combinazione di colori di una diapositiva con un solo clic. Il progettista AI si occupa di tutte le modifiche necessarie, eliminando la necessità per gli utenti di eseguire impostazioni non necessarie. Lo strumento consente inoltre la personalizzazione e il branding, consentendo agli utenti di scegliere colori, caratteri e stili in linea con il brand book della propria azienda e di aggiungere un logo a tutte le diapositive. L'interazione amichevole è un altro vantaggio di Wonderslide, poiché funziona perfettamente con i file PowerPoint e Presentazioni Google. Il progettista AI dispone e allinea tutti gli elementi, restituendo un file che gli utenti possono modificare ulteriormente se necessario. Wonderslide è popolare tra i professionisti di medie e piccole aziende che desiderano risparmiare tempo nella progettazione delle presentazioni e concentrarsi su compiti più importanti. È particolarmente vantaggioso per persone come rappresentanti di vendita, responsabili delle risorse umane e addetti al marketing che non possono dedicare molto tempo alla progettazione. Lo strumento offre un periodo di prova gratuito di 7 giorni, durante il quale gli utenti possono elaborare un numero illimitato di bozze e visualizzare in anteprima i progetti. Wonderslide offre anche piani tariffari flessibili, incluso un piano annuale con uno sconto del 40% e un piano mensile, offrendo agli utenti pieno accesso a tutte le funzionalità. Sono disponibili anche piani aziendali, che offrono opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche delle aziende. In futuro, Wonderslide mira a migliorare la composizione delle diapositive con tabelle, grafici e schemi, oltre a creare grafici e diagrammi impressionanti dai dati degli utenti. Gli utenti sono incoraggiati a condividere il proprio feedback con il team per un miglioramento continuo.

