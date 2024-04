Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Wizdeo Analytics su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Wizdeo è un'agenzia digitale leader su YouTube che lavora con i migliori marchi europei, con ad oggi un totale di oltre 160 video di contenuti brandizzati che hanno generato oltre 55 milioni di visualizzazioni naturali per i suoi clienti. Lavoriamo con tutti i settori industriali, inclusi beni di largo consumo, giochi, app mobili, giocattoli e ONG. Le agenzie di Wizdeo e le attività MCN sono supportate da Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), uno strumento proprietario di big data che traccia e analizza oltre 700.000 canali in tutto il mondo, inclusi 17.000 canali brand, 55 milioni di video e 40 milioni di utenti. Wizdeo Analytics fornisce a creatori e brand suggerimenti automatici e personalizzati per sviluppare ulteriormente il pubblico del loro canale e confrontare la concorrenza: quota di mercato di YouTube, principali influencer e le migliori campagne pubblicitarie. Wizdeo Analytics abbina inoltre i creatori di YouTube alle esigenze dei marchi per campagne di contenuti specifici del marchio e consente loro di indirizzare attraverso il pubblico degli influencer i segmenti più redditizi del loro pubblico.

Sito web: analytics.wizdeo.com

