Wiser Media è una biblioteca sociale intelligente che si concentra su cultura e tecnologia. Offre una piattaforma in cui gli utenti possono scoprire e accedere a brani selezionati di podcast, video, articoli e newsletter consigliati da una comunità di studenti permanenti. Il contenuto è personalizzato in base ai gusti dell'utente, fornendo un'esperienza su misura. La piattaforma non solo aiuta gli utenti a salvare e organizzare i contenuti digitali, ma promuove anche una comunità di studenti che si riuniscono per scoprire contenuti curati e di alta qualità e imparare gli uni dagli altri. Mira a combattere il sovraccarico di informazioni utilizzando funzionalità intelligenti abilitate all'intelligenza artificiale per trasformare collegamenti ad articoli, podcast, video, newsletter e audiolibri in una libreria con sezioni. Ciò consente agli utenti di creare le proprie raccolte curate di contenuti, semplificando la ricerca e l'accesso ai materiali pertinenti. Wiser Media promuove l'idea della curatela come atto di generosità piuttosto che come antidemocratico o elitario. Sottolinea la condivisione di ciò che gli utenti amano e trovano stimolante. La piattaforma è progettata per soddisfare le esigenze di individui e comunità curiosi che cercano di organizzare la conoscenza e visualizzare le proprie attività intellettuali. Ha lo scopo di fornire un hub centralizzato affinché gli utenti possano accedere ed esplorare diversi contenuti in un unico posto. Wiser Media è un progetto di Wiser Media Labs, una società che valorizza il feedback e le richieste degli utenti. La piattaforma ha sede a Londra e opera sotto il copyright di Probabilmente Medya AŞ.

Sito web: wisermedia.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Wiser Media. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.