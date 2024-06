Windows Report

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

WindowsReport.com è una pubblicazione online indipendente fondata nell'autunno del 2012 che copre la piattaforma Windows di Microsoft insieme ai suoi numerosi prodotti e servizi correlati, il tutto con l'obiettivo di contestualizzare le implicazioni più ampie del loro sviluppo nel mondo della tecnologia. Ci impegniamo a fornire notizie importanti, suggerimenti e consigli vari per i possessori di PC. Dalla sua fondazione, WindowsReport.com è cresciuto fino a diventare uno dei siti Web più importanti per quanto riguarda la copertura di Windows, con milioni di appassionati di Windows che si affidano al team di giornalisti tecnologici esperti, redattori, community manager e altro ancora di WindowsReport.com per le informazioni più aggiornate. notizie, recensioni, caratteristiche e consigli sui prodotti.

Sito web: windowsreport.com

