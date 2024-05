WhoIsHostingThis.com è uno strumento per webmaster che ti consente di scoprire quale host web utilizza qualsiasi sito web. La maggior parte degli strumenti per webmaster si scontra con questa semplice domanda: chi ospita realmente un sito web? Ad esempio, NetCraft.com potrebbe darti l'impressione che HostGator.com sia ospitato da The Planet. Ovviamente non lo è: è ospitato da HostGator! -ma affittano spazio nella zona dei datacenter di The Planet. Conoscere il vero host web ha un valore inestimabile se è necessario presentare un reclamo DMCA, documenti per diffamazione o segnalare un attacco DDoS con urgenza. WhoIsHostingThis.com utilizza più origini dati per fornire risultati più accurati, oltre a fornire recensioni di marchi di web hosting, strumenti di confronto di hosting e un servizio di rimozione DMCA. Lo strumento è stato presentato sul New York Times, LifeHacker e Download Squad. Viene utilizzato anche dal governo del Regno Unito e dall'Associazione dei capi di polizia del Regno Unito per rintracciare gli host dei siti Web.

