Lo strumento Font Finder di What Font Is è una soluzione basata sull'intelligenza artificiale che consente agli utenti di identificare i caratteri da qualsiasi immagine. Lo strumento vanta un catalogo contenente oltre 900.000 font indicizzati, che possono essere commerciali o gratuiti. Gli utenti possono semplicemente caricare un'immagine e scegliere il carattere richiesto e Font Finder AI mostrerà oltre 60 caratteri simili scaricabili o acquistabili. Lo strumento utilizza un'intelligenza artificiale avanzata per riconoscere i caratteri nel 90% dei casi e per il restante 10% degli errori la causa sono solitamente immagini di bassa qualità. Il sistema è in grado di rilevare i caratteri indipendentemente dall'editore, dal produttore o dalla fonderia, consentendo agli utenti di cercare un carattere mancante specifico dalle fonti fornite da un cliente o identificare un carattere che trovano visivamente accattivante. Lo strumento fornisce un'interfaccia intuitiva in cui l'immagine caricata può essere ritagliata, ottimizzata e inserita per ottenere risultati. Lo strumento Font Finder include anche funzionalità aggiuntive come un generatore di font web, un editor di immagini per dividere le lettere e regolare la luminosità e una funzione di ricerca per prezzo per filtrare i font in base al loro costo. Lo strumento Font Finder è adatto a designer, esperti di marketing e chiunque lavori regolarmente con i caratteri e richieda un modo preciso e affidabile per identificare i caratteri. Con un ampio database di caratteri e un sistema di intelligenza artificiale avanzato, Font Finder è considerato uno dei migliori strumenti di ricerca di caratteri.

Sito web: whatfontis.com

