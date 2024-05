Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per WegoPro su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

WegoPro è una piattaforma rivoluzionaria volta a modernizzare e semplificare i viaggi e le spese aziendali. Scelto dalle aziende leader in tutto il mondo, WegoPro offre una soluzione unica per i viaggi aziendali e la gestione delle spese. Viaggi aziendali: WegoPro ti consente di prenotare, gestire e controllare i tuoi viaggi d'affari con facilità: inventario enorme, interfaccia moderna e tutti i controlli e i bilanci di cui hai bisogno. Con oltre 800 compagnie aeree e 600.000 hotel tra cui scegliere, WegoPro offre il miglior inventario di viaggi. E con la nostra moderna interfaccia utente, puoi effettuare l'onboarding e iniziare a prenotare immediatamente. Gestione delle spese: con WegoPro Spese, puoi inviare le spese mentre sei in movimento, approvarle con un solo clic e far confluire tutti i dati nei tuoi sistemi contabili, rendendo tutti molto più efficienti di prima. Le spese WegoPro sono progettate per essere flessibili. Puoi usarlo da solo o insieme a Business Travel. Disponibile su Web, iOS e Android. Scopri di più su www.wegopro.com

Sito web: wegopro.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a WegoPro. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.