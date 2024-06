Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per WebGradients su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

WebGradients è una raccolta gratuita di 180 gradienti lineari che puoi utilizzare come sfondi di contenuto in qualsiasi parte del tuo sito web. Copia facilmente il codice crossbrowser CSS3 e usalo in un attimo! Abbiamo anche preparato una versione .PNG di ciascun gradiente. Come bonus, ci sono pacchetti per Sketch e Photoshop.

Sito web: webgradients.com

