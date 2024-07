Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Washington Blade su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Il Washington Blade è stato fondato nel 1969 come newsletter comunitaria in bianco e nero, di un foglio, distribuita nei bar dell'area di Washington. Nell'ottobre 2009, The Blade ha celebrato il suo 40° anniversario come fonte di notizie pluripremiata con un ampio seguito sulla carta stampata e online. I lettori locali e di tutto il mondo fanno affidamento sull'impareggiabile copertura delle notizie LGBT da parte del Blade, guadagnando al giornale il soprannome di "giornale di riferimento per la comunità LGBT".

Sito web: washingtonblade.com

