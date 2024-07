Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Vouchery su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Vouchery.io è una piattaforma di marketing omnicanale che aiuta i marchi ad automatizzare le promozioni di marketing personalizzate, aumentando di conseguenza il ROI promozionale. La nostra infrastruttura programmabile basata su API consente di attivare tempestivamente l'offerta più pertinente in ogni fase del percorso del cliente, per guidare l'azione e modellare il coinvolgimento del cliente in tutti i punti di contatto. Vouchery Promo Hub può essere facilmente integrato con qualsiasi piattaforma di marketing di terze parti, garantendo la distribuzione di coupon in tempo reale tramite e-mail, SMS o app di messaggistica come WhatsApp. Tutto progettato per scontare meno e coinvolgere di più.

Sito web: vouchery.io

