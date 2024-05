Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per VocaliD su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Parrot Studio di VocaliD consente alle aziende di progettare, costruire e distribuire voci personalizzate generate dall'intelligenza artificiale per applicazioni di sintesi vocale. Nell’era della voce, i brand devono differenziarsi e suonare come se stessi, piuttosto che come i loro concorrenti. Crea una personalità vocale distintiva e coerente con il marchio che si connette con i tuoi clienti e genera conversioni sui tuoi messaggi, costruendo lealtà e fiducia in un modo che solo la voce può fare.

Sito web: vocalid.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a VocaliD. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.