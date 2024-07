Vocali.se è un servizio in un solo passaggio che consente agli utenti di separare voce e musica da qualsiasi brano o file audio con una qualità senza pari. Utilizza un motore basato sull'apprendimento automatico e sull'intelligenza artificiale chiamato Spleeter per elaborare i brani caricati in modo rapido e accurato. Il servizio è gratuito e non richiede alcuna installazione di software o registrazione di un account. L'uso di Vocali.se è semplice. Gli utenti selezionano semplicemente un file audio supportato dal proprio dispositivo e fanno clic sul pulsante "Separa musica e voce". Dopo un breve tempo di elaborazione, i file separati sono automaticamente disponibili per il download. Le funzionalità dello strumento includono un'elevata velocità di elaborazione inferiore a 2 minuti, con miglioramenti continui per aumentare l'efficienza. Supporta file audio fino a 20 MB di dimensione o 10 minuti di lunghezza. Una delle principali applicazioni di Vocali.se è la creazione di versioni karaoke delle canzoni. Separando la voce e la musica, gli utenti possono rimuovere la voce originale e cantare insieme ai loro brani preferiti senza alcuna interferenza. Vocali.se fornisce anche una sezione Domande frequenti, che risponde ai dubbi sui formati audio supportati, sui formati di output, sulla risoluzione dei problemi degli errori, sulla risoluzione dei file -download e miglioramento della qualità del suono. Il servizio è supportato da donazioni per mantenerlo disponibile e gratuito per gli utenti. Vocali.se rispetta la privacy dell'utente e ha chiari Termini di servizio e Informativa sulla privacy. Nel complesso, Vocali.se fornisce una soluzione comoda ed efficiente per gli utenti che desiderano separare voce e musica dalle canzoni per vari scopi, come karaoke o remix.

Sito web: vocali.se

