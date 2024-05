Viva.com Group, precedentemente Viva Wallet, è una banca tecnologica europea leader per i pagamenti in 24 mercati. Operando in 17 lingue e 9 valute, supportiamo oltre 30 metodi di pagamento a livello globale. L'app gratuita, viva.com | Il terminale può essere configurato facilmente su smartphone o altri oltre 985 tipi di dispositivi supportati, trasformando efficacemente questi dispositivi in ​​terminali punto vendita adattabili, il tutto senza la necessità di hardware aggiuntivo. Dopo aver scaricato l'app, la tua azienda può elaborare facilmente vari pagamenti, gestire l'inventario e accedere all'analisi delle vendite mentre è in movimento. Questa combinazione di mobilità, convenienza e un'interfaccia user-friendly rende viva.com | App terminale particolarmente adatta per piccole imprese, eventi pop-up e località remote. Miglioriamo la sicurezza con i servizi di crittografia e tokenizzazione di viva.com, aggiungendo un ulteriore livello di protezione durante i pagamenti. Ciò ti garantisce di essere tutelato da potenziali problemi di sicurezza e sanzioni. Caratteristiche principali:Pagamenti senza contattoRaccogli suggerimentiRicevute senza supporto cartaceoConnettiti alle stampantiDati di vendita in tempo realeGestisci i turniLocalizzazioneElabora i pagamenti offlineVantaggi principali:- Riduci le commissioni di transazione allo 0% e beneficia dell'esclusivo concetto di cashback di viva.com.- Ottieni i tuoi soldi immediatamente dopo ogni transazione con il nostro Real- Funzionalità di liquidazione temporale. Non dovrai più aspettare giorni o settimane per ricevere fondi! - Con viva.com | Terminale e tocca qualsiasi dispositivo: puoi accettare pagamenti direttamente sul tuo iPhone, sui tuoi dispositivi Android o scegliere tra oltre 985 tipi di dispositivi supportati!

