Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per VisitBasis su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

L'app mobile VisitBasis aiuta i merchandiser, i revisori dei conti al dettaglio e i team di marketing sul campo a creare facilmente report professionali sull'esecuzione della vendita al dettaglio. VisitBasis per Android è gratuito e consente a team di 10 o meno utenti di condurre audit di vendita al dettaglio e sondaggi sui prodotti, raccogliere dati di mercato, creare moduli elettronici, gestire attività e ottenere report PDF e report fotografici. Raccogli dati di mercato: 1. Crea moduli e sondaggi basati sui prodotti più velocemente con il nostro generatore di moduli visivi drag-and-drop. 2. Risparmia tempo nell'assegnazione di attività con più opzioni di flusso di lavoro e notifiche. 3. Potenzia il tuo team con la nostra app mobile facile da usare. Ottimizza i loro percorsi e aumenta il numero di visite giornaliere. 4. Riduci il rischio di errore umano e previeni le frodi con il nostro sistema di convalida delle visite. 5. Ottieni tendenze di mercato esclusive abilitando il riconoscimento automatizzato delle immagini dei prodotti. Crea report e dashboard interattivi: 1. Reagisci rapidamente alle mutevoli esigenze dei clienti. Personalizza report interattivi con filtri, immagini e grafici e tabelle modificabili. 2. Visualizza i tuoi dati con Google Data Studio completamente integrato. Automatizza i trasferimenti di dati e risparmia ore sulle esportazioni manuali. 3. Risparmia tempo con report PDF facili da condividere e pronti all'uso contenenti i tuoi dati di mercato insieme alle foto. 4. Conferma il successo della tua operazione di vendita al dettaglio con la nostra galleria fotografica ricercabile. 5. Pianifica le attività di follow-up direttamente dalle foto. Marchi, produttori di beni di largo consumo, agenzie BTL, fornitori di servizi di merchandising al dettaglio, broker e distributori utilizzano VisitBasis per: Audit al dettaglio / Merchandising in negozio / Marketing sul campo Esecuzione di programmi commerciali Approfondimenti sul prodotto Conformità al planogramma Valutazione dello scaffale Campionamento, controllo di eventi e articoli Merchandising ed esposizioni Approfondimenti sulla concorrenza Display Audit Price Check Sign, verifica POP e POS Disponibilità sullo scaffale Automatizza oggi stesso le tue operazioni di marketing sul campo!

Sito web: visitbasis.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a VisitBasis. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.