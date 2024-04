Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Virbela su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Virbela crea mondi virtuali coinvolgenti per il lavoro a distanza, l'apprendimento e gli eventi. Fondata nel 2012 da un team di psicologi comportamentali, la missione di Virbela è aiutare le organizzazioni e le persone a prosperare in un futuro remoto. Con spazi 3D coinvolgenti che sono profondamente sociali e collaborativi, Virbela dà vita online alle esperienze aziendali e di persona, consentendo al tempo stesso ai team remoti di essere più connessi e produttivi. Virbela è di proprietà di eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). Per visitare i nostri uffici virtuali, aule, spazi per eventi e altro ancora, visita Virbela.com e seguici su Twitter e LinkedIn.

Categorie :

Sito web: virbela.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Virbela. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.