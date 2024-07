Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Vindhya First è una forte piattaforma mediatica indipendente iperlocale pro-pubblico che si rivolge alla regione di Vindhya nel Madhya Pradesh, in India. Si impegna seriamente in storie giornalistiche serie e sul campo, basate su dati e fatti e cercando soluzioni. Ha lo scopo di catturare la società, la politica, gli affari e la cultura della regione con i suoi forti resoconti multimediali mantenendo la regione e la sua gente al centro.

Sito web: vindhyafirst.com

