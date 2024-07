Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Videoleap su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Videoleap è un'app di editing video potente e creativa creata da Lightricks. È progettato per rendere l'editing video più semplice, veloce e intuitivo, indipendentemente dal livello di esperienza. Offre agli utenti una gamma di strumenti di editing, modelli pronti all'uso, effetti sonori esclusivi, adesivi, caratteri, filmati d'archivio e altro ancora. Videoleap fornisce una piattaforma facile da usare che consente agli utenti di creare immagini straordinarie con pochi tocchi. Inoltre, l'app ha una valutazione di 4,5 stelle da oltre 130.000 utenti, 920.000 follower su account di social media e 75 milioni di download. È un'ottima app per coloro che hanno appena iniziato con l'editing video, così come per coloro che sono registi esperti. Con Videoleap, gli utenti possono attingere al proprio flusso creativo e personalizzare ogni fotogramma con facilità.

Sito web: videoleapapp.com

