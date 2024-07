L'editor video online Vidds.co è uno strumento progettato per semplificare il processo di creazione video, consentendo di generare contenuti professionali in modo rapido e senza sforzo. Questa piattaforma vanta versatilità, offrendo agli utenti la possibilità di creare una serie di tipi di video come video di prodotti Shopify, video Meta Ads, storie di Instagram, video di social media, video immobiliari, video di YouTube, video di email marketing, video editoriali e branding del datore di lavoro. video. È dotato di una gamma di funzionalità e strumenti che facilitano l'aggiunta di audio, immagini e testo ai video. Gli utenti possono anche aggiungere sottotitoli, transizioni e filigrane, modificare la velocità del video, filtrare video, unire video e persino convertire video in GIF. Offre un generatore video AI unico che utilizza l'intelligenza artificiale per generare video e un blog AI in video, uno strumento che converte i contenuti del blog in formato video. Inoltre, fornisce strumenti di editing avanzati come un taglierino video online e un editor video Tiktok. Lo strumento è progettato per essere facilmente accessibile, con la possibilità per gli utenti di iniziare subito a modificare, rendendolo un hub completo per tutte le esigenze di editing video online.

Sito web: vidds.co

