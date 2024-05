Verifica dei dati di conferma della piattaforma con la verifica dell'integrazione. La personalizzazione dell'infrastruttura digitale consente di utilizzare un sistema intelligente e integrato di Verihubs con l'acquisizione tecnologica e la verifica degli utenti. Verihubs è una piattaforma decisionale su identità e rischi per l'Indonesia. Abbiamo aiutato più di 290 imprese/startup leader in molteplici settori, tra cui banche, fintech, e-commerce, assicurazioni e altri settori digitali, a prevenire il verificarsi di frodi. Classificata al primo posto in Indonesia dal National Institute of Standards and Technology (NIST) in termini di prestazioni e precisione, la nostra tecnologia di riconoscimento facciale (FR) basata sull'intelligenza artificiale è diventata un punto fermo nella prevenzione delle frodi in questa nuova era di accelerazione digitale. BCA, la più grande banca privata in Indonesia, IFG (una delle più grandi assicurazioni statali), Commonwealth Bank, Maybank, Bukalapak, FAZZ, ULA e molti altri leader del settore si sono affidati alle nostre soluzioni.

Sito web: verihubs.com

