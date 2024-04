Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Verifact AI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

VerifactAI funziona come un controllo antiplagio, ma per i fatti: inserisci il tuo testo, analizza ciò che è scritto e cerca di trovare fonti su Google. In questo modo, puoi verificare la presenza di errori o allucinazioni dell'IA nel tuo testo prima della pubblicazione. Utilizziamo algoritmi proprietari di apprendimento automatico che comprendono quali affermazioni devono essere verificate e quindi cerchiamo su Internet una per una altre fonti che dicono la stessa cosa. E sai cosa è meglio? Ci vuole solo circa un minuto per messaggio!

Sito web: verifactai.app

