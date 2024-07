Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Valon (Valon Mortgage) ha la missione di dare potere a ogni proprietario di casa. Crediamo che il viaggio verso la proprietà della casa inizi quando ricevi le chiavi, ma duri ben oltre. Stiamo creando un mondo in cui la proprietà della casa comporta facilità, sicurezza e know-how finanziario. Fondata nel 2019, Valon ha oltre 200 dipendenti e sta già elaborando mutui per oltre 5 miliardi di dollari. Il nostro obiettivo finale è diventare la piattaforma di benessere finanziario per tutti ed eliminare lo stress derivante dalla gestione delle finanze.

Sito web: valon.com

