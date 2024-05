Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Validere su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Rendere operativa la gestione delle emissioni. Quantifica e segnala facilmente le emissioni di ambito 1, 2 e 3 ai fini della conformità, definendo e monitorando obiettivi a livello aziendale e iniziative di zero emissioni nette. Validere è una società SaaS di misurazione, reporting e verifica (MRV) che aiuta le organizzazioni energetiche a trasformare dati sconnessi e incompleti in percorsi chiari e immediatamente utilizzabili per ottenere valore finanziario e ambientale. Oltre 50 delle principali aziende energetiche del Nord America si affidano alla tecnologia e agli esperti multidisciplinari di Validere per comprendere i loro beni fisici e ambientali e navigare in un ambiente sempre più complesso con chiarezza e facilità. Validere ha la missione di migliorare la prosperità umana rendendo la catena di approvvigionamento energetico efficiente e sostenibile. L'azienda ha uffici a Houston, Calgary e Toronto.

