USP.ai è uno strumento di generazione di immagini basato sull'intelligenza artificiale progettato per aiutare scrittori e creativi a creare immagini di blog uniche e di alta qualità in modo rapido e semplice. La piattaforma è alimentata da modelli all'avanguardia di deep learning e text-to-image, che consentono agli utenti di generare immagini dalle descrizioni testuali. Gli utenti possono scegliere tra una gamma di rapporti e stili di immagine, nonché ricette preesistenti uniche. La piattaforma include anche un plug-in WordPress, che consente agli utenti di generare immagini direttamente dalla dashboard di WordPress. usp.ai offre un piano gratuito con opzioni limitate, oltre a vari piani a pagamento con generazione illimitata di immagini e accesso a funzionalità esclusive. I piani a pagamento includono anche una licenza per immagini standard o avanzata, che consente una distribuzione web illimitata e tirature fino a 500.000 copie. Il supporto è disponibile tramite e-mail, chat dal vivo e Discord.

