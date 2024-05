Usedesk è una piattaforma di assistenza clienti per l'automazione, l'analisi e il potenziamento del servizio clienti che aiuta ad aumentare la fidelizzazione del cliente. 1. Elaborazione di tutte le richieste, recensioni e menzioni sulla tua azienda in un'unica finestra. Non è necessario spostarsi tra messenger, chat, social network, e-mail, applicazioni, siti di recensioni e forum. Tutto è archiviato in un unico posto. 2. Lavoro di routine di automazione basato sul supporto ad alta velocità: modelli, trigger e risposte automatiche. Salva la cronologia della chat e rispondi automaticamente alle domande più comuni per dedicare più tempo a situazioni e domande non standard. 3. Analitica: il lavoro del dipartimento, dell'agente, del punto. Scegli le condizioni e analizza i risultati in comode tabelle. La velocità con cui ogni dipendente risponde, quante richieste vengono elaborate e quanto sono soddisfatti i clienti è ora totalmente chiaro, a portata di clic nella sezione Report. Sappiamo quanto possa essere impegnativo il servizio clienti e facciamo del nostro meglio per non essere un sistema senz'anima ma un servizio clienti completo e amichevole: - Condividi le nostre conoscenze offline e online: su webinar, incontri e conferenze. - Formare i migliori gestori del servizio clienti. - E sempre qui per aiutare :)

Sito web: usedesk.com

